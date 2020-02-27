Лос-Анджелес, США, , 09:46 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили нападающие Блейк Лизотт и Тревор Льюис. «Питтсбург» ответил точным броском форварда Брайана Раста.

Отметим, что российский нападающий Евгений Малкин сыграл свой 900-й матч за «Питтсбург» в НХЛ. На его счету также 412 голов и 652 результативные передачи.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 30-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 52 очка после 64 матчей. «Питтсбург» идёт на шестом месте с 80 очками после 62 игр.

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