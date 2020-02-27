Лас-Вегас, США, , 09:25 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Макс Пачиоретти, Ник Казинс и защитник Ши Теодор.

На сегодняшний день «Вегас» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 78 очков после 65 матчей. «Эдмонтон» идёт на 15-м месте с 74 очками после 64 игр.

Читайте также: Голевой пас Каменева помог «Колорадо» обыграть «Баффало»