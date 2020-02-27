Денвер, США, , 09:22 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Колорадо» шайбы забросили нападающие Габриэль Ландеског, Мартин Каут и Джей Ти Комфер. Российский форвард Владислав Каменев отметился результативной передачей.

В составе «Баффало» точными бросками отметились форварды Земгус Гиргенсонс и Кёртис Лазар.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 81 очко после 62 матчей. «Баффало» идёт на 24-м месте с 66 очками после 63 игр.

Читайте также: «Анахайм» в овертайме обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ