Акапулько, Мексика, , 08:57 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Германии Татьяну Марию в матче второго круга турнира в Акапулько (Мексика). Встреча, продолжавшаяся 1 час 26 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Потапова два раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки на подаче и 3 из 6 брейков.

В четвертьфинале турнира Потапова сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.

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