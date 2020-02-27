Дубай, ОАЭ, , 08:52 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Австрии Деннисом Новаком в матче второго круга турнира в Дубае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 13 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Хачанов пять раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, одна ошибка на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с сербским теннисистом, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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