Нур-Султан, , 08:47 — REGNUM Контракт с организацией Ultimate Fighting Championship (UFC) подписала спортсменка из Казахстана Мария Агапова. Об этом она написала 27 февраля на своей странице в Instagram.

Девушка-боец поблагодарила тренеров и товарищей по команде. «Мечты сбываются — об этом говорит одна из моих татуировок. Я всегда знала и чувствовала это. Сегодня случилось то, к чему я шла всю жизнь», — написала Агапова.

Отметим, на счету 22-летней спортсменки восемь побед, в том числе шесть досрочных и одно поражение. Мария Агапова начала свою профессиональную карьеру в 2015 году. Спортсменка могла попасть в UFC еще в августе 2019 года, но проиграла Трэйси Кортес из США в бою за контракт.