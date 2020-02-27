Брага, Португалия, , 08:41 — REGNUM Шотландский «Рейнджерс» одержал победу над португальской «Брагой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил на 61-й минуте нападающий «Рейнджерс» Райан Кент после передачи полузащитника Яниса Хаджи. А до этого, на 45-й минуте Хаджи не смог реализовать пенальти.

Напомним, в первом матче, который прошёл в Глазго, «Рейнджерс» одержали победу со счётом 3:2. Таким образом, команда Стивена Джеррарда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

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