Мадрид, , 08:21 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над мадридским «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 60-й минуте счёт открыл полузащитник «Реала» Иско, воспользовавшись серией ошибок защитников «Сити». После этого игроки английского клуба за несколько минут сумели перевернуть ход матча.

На 78-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус сравнял счёт, пробив головой после навеса Кевина де Брёйне. А спустя пять минут де Брёйне вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти, назначенный за снос Рахима Стерлинга.

Кроме того, на 86-й минуте «Реал» остался в меньшинстве после удаления своего капитана Серхио Рамоса. Таким образом, Рамос не сыграет в ответом матче, который состоится 17 марта в Манчестере.

Читайте также: «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в Лиге чемпионов