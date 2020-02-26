Тбилиси, , 22:09 — REGNUM Необходимости объявления в Грузии чрезвычайного положения на этом этапе нет, заявила журналистам министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, правительство Грузии принимает все меры для предотвращения распространения в стране коронавируса и будет держать постоянную связь с населением.

Что касается Ирана, из которого в страну произошел первый «экспорт» вируса, Грузия на две недели ограничит въезд граждан этой страны и на этот же период будут ограничены поездки граждан Грузии в Иран. «Прямой границы с Ираном у нас нет, но на две недели мы ограничим сообщение для граждан Ирана и аналогично для наших граждан, намеревающихся посетить Иран», — заявила Тикарадзе.

Напомним, что 26 февраля в Грузии был официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Он зафиксирован у гражданина Грузии, вернувшегося в страну из Ирана.