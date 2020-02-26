Сочи, Краснодарский край, , 20:19 — REGNUM Работы по поиску подростков, пропавших в Сочи во время шторма 25 февраля, продолжат после улучшения погодных условий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В связи с ухудшением погодных условий в акватории черного моря суда МЧС России приостановили проведение поисково-спасательных работ. Работы в акватории будут продолжены с наступлением благоприятных погодных условий», — уточнили в МЧС.

Спасатели успели обследовать более 50 км береговой линии, с помощью авиации осмотрено 12,6 тыс. кв. м акватории Чёрного моря.

«На завтра также спланировано применение авиации МЧС России. Поисковые работы будут продолжены в ночное время. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля около 19:20 двоих подростков, учеников восьмых классов сочинских школ, смыло потоком воды в Чёрное море. Следственный комитет возбудил уголовное дело.