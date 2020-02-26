Новосибирск, , 19:15 — REGNUM 26 февраля в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги клуб «Сибирь» принял на своём льду рижское «Динамо». Встреча прошла при пяти тысячах зрителей «Сибирь-Арены» в Новосибирске и завершилась победой хозяев с преимуществом в две шайбы — 4:2.

После первых 25 минут встречи «рижане» уверенно вели в счёте, забросив две шайбы. В их составе отличились нападающий Эштон Картер (12-я минута) и Бен Маршалл (21-я минута). К концу второго периода хозяева льда сократили свое отставание до минимума. Финский нападающий Микаэль Руохомаа реализовал численное большинство «сибирчан», забросив свою 13-ю шайбу в сезоне. На его счету 44 (13+31) очков в 61 матче.

В рамках третьего периода «Сибирь» сначала сравняла счёт, а затем переняла инициативу в свои руки. Голами отметились Игорь Макаров (50-я минута), Александр Шаров (51-я минута) и Даниил Романцев (56-я минута).

ХК «Сибирь» занимает пятую строчку Востока с 74 очками в активе за 62 сыгранные встречи. Рижское «Динамо» за аналогичное количество матчей набрало 41 результативный балл, расположившись на одиннадцатом месте турнирной таблицы Западной конференции.