Москва, , 16:15 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру. Об этом сегодня, 26 февраля, пишет газета The New York Times.

Напомним, что Шарапова начала свою профессиональную спортивную карьеру в 2000 году, когда ей было 13 лет. Она была первой ракеткой мира и победила в пяти турнирах Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах. Также Шарапова — одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом — выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы.

Шарапова была одним из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов в мире.

Карьера Шараповой споткнулась на мельдонии — препарате, который был запрещен к использованию спортсменами.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга, а именно запрещённого с 1 января 2016 года препарата мельдония, который содержался в принимаемом ею уже 10 лет препарате милдронате. Шарапову дисквалифицировали на два года.

После апелляции, поданной Шараповой, срок был сокращён до 15 месяцев, что позволяло вернуться на корт 26 апреля 2017 года, так как суд признал, что Шарапова принимала мельдоний непреднамеренно, не для улучшения результатов.

Но карьера уже не была прежней.