Дубай, ОАЭ, 26 февраля 2020, 15:41 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Сербии Филипом Краиновичем в матче второго круга турнира в Дубае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 43 минуты, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:0.
Рублёв 12 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 6 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, две ошибки на подаче и 3 из 4 брейков.
В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с победителем матча Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Даниэль Эванс (Великобритания).
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