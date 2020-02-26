Владивосток, , 15:12 — REGNUM Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В первом периоде хоккеисты «Адмирала» забросили две шайбы, отличились нападающие Никита Коростелёв и Мартин Бакош.

Однако затем игроки «Нефтехимика» смогли вырвать победу, забив три гола. Точные броски на счету Йонаса Энлунда, Павла Порядина и Марата Хайруллина.

Таким образом, «Нефтехимик» вышел в плей-офф КХЛ, завершив регулярный чемпионат на восьмом месте в Восточной конференции. «Адмирал» занял 11-е место на Востоке и завершил сезон.

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