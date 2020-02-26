Хабаровск, , 15:05 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Амура» хет-трик оформил нападающий Вячеслав Ушенин. Ещё по одной шайбе забросили форвард Томаш Зогорна и защитник Михал Йордан.

«Амур» завершил регулярный чемпионат на девятом месте в Восточной конференции КХЛ и не смог выйти в плей-офф, уступив два очка нижнекамскому «Нефтехимику».

«Барыс» досрочно выиграл дивизион Чернышёва. В первом раунде плей-офф клуб из Казахстана сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Читайте ранее в этом сюжете: «Амур» в серии буллитов проиграл рижскому «Динамо» в матче КХЛ