Лондон, , 14:17 — REGNUM Британский теннисист Энди Маррей может пропустить Уимблдон и Олимпийские игры. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Маррея, он может перенести ещё одну операцию на бедре. Точно это станет известно в конце марта. Если операция потребуется, то он пропустит Уимблдон и Олимпиаду.

Напомним, Маррей перенёс несколько операций на бедре, из-за чего не мог долгое время выступать. В 2019 году он вернулся на корт и смог выиграть один турнир — в Антверпене (Бельгия).

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