Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил от клуба часы в честь своей 700-й шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе клуба.

Овечкину подарили часы с цифрой 700, раскрашенные в цвета российского флага.

https://twitter.com/Capitals/status/1232458101099335680

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Овечкин забросил 700-ю шайбу в матче с «Нью-Джерси» Дэвилз». Сейчас на его счету 701 гол.

Читайте также: «Нью-Джерси» отправит Овечкину сетку ворот в память о 700-й шайбе

Читайте ранее в этом сюжете: Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег» в матче НХЛ