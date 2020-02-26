Вашингтон, 26 февраля 2020, 14:10 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил от клуба часы в честь своей 700-й шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе клуба.
Овечкину подарили часы с цифрой 700, раскрашенные в цвета российского флага.
https://twitter.com/Capitals/status/1232458101099335680
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Овечкин забросил 700-ю шайбу в матче с «Нью-Джерси» Дэвилз». Сейчас на его счету 701 гол.
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