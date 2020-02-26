Сеул, , 14:05 — REGNUM В Южной Корее отложили проведение чемпионата мира (ЧМ) по шорт-треку из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Союза конькобежцев Южной Кореи.

Чемпионат должен был пройти на ледовой арене Сеула Mokdong Indoor Ice Rink с 13 по 15 марта. Известно, что из-за обострения ситуации было принято решение отложить состязание на неопределенный срок.

Напомним, что из-за распространения коронавируса по Южной Корее спортивные организации отложили проведение первого чемпионата Восточной Азии по тяжёлой атлетике, а также перенесли дату проведения командного чемпионата мира по настольному теннису.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее выявили еще 284 случая коронавируса нового типа. Общее число заражённых увеличилось до 1 261 человека, число погибших — до двенадцати человек, а число людей, прошедших лечение и выписанных из больницы — до двадцати четырёх.

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