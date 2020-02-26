Лондон, , 13:26 — REGNUM Лондонский «Челси» намерен купить голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания, за Облака «Челси» предложил руководству «Атлетико» €30 млн и своего вратаря Кепу Аррисабалагу.

В «Челси» недовольны выступлениями Аррисабалаги, который является самым дорогим вратарём мира, и хотят пригласить более сильного голкипера, которым считают Облака.

Напомним, летом 2018 года Аррисабалага перешёл в «Челси» из «Атлетика» (Бильбао) за €80 млн. Контракт Облака с «Атлетико» рассчитан до 2023 года.

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