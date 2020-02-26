Лондон, , 13:18 — REGNUM Отменить правило выездного гола в еврокубках предложил глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Об этом сообщает Mirror.

«Я давно предлагал избавиться от правила выездного гола хотя бы до дополнительного времени, потому что в современном футболе мяч, забитый в гостях, имеет слишком большое значение», — сказал Венгер.

Он добавил, что это правило было введено, когда выездной матч мог не показываться по телевидению, а поля были плохими. Сегодня, по его мнению, наличие этого правила больше нельзя ничем объяснить.

Напомним, правило выездного гола подразумевает преимущество команды, играющей в гостях. При равном счёте в двухматчевом противостоянии гол, забитый на выезде, считается за два.

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