Москва, 26 февраля 2020, 13:12 — REGNUM Система видеопомощи арбитра (VAR) будет применяться во всех матчах чемпионата России по футболу. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что в весенней части российского первенства система VAR будет внедрена во всех матчах.
Напомним, систему VAR ввели в чемпионате России, начиная с сезона 2019/20. Однако она применялась только в нескольких матчах в туре, поскольку не все стадионы были оснащены подходящим оборудованием.
Чемпионат России по футболу возобновится 28 февраля. Игры 20-го тура пройдут с 28 февраля по 1 марта.
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