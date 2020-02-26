Чикаго, США, 26 февраля 2020, 12:24 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 124:122.
Самым результативным игроками матча стали защитник «Чикаго» Зак Лавин, набравший 41 очко. Кроме того, разыгрывающий Коби Уайт набрал 35 очков.
В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал форвард Данило Галинари, на счету которого 24 очка.
Таким образом, «Оклахома» одержала четвёртую победу подряд. «Чикаго» потерпел пятое поражение в последних шести матчах.
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