Чикаго, США, , 12:24 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 124:122.

Самым результативным игроками матча стали защитник «Чикаго» Зак Лавин, набравший 41 очко. Кроме того, разыгрывающий Коби Уайт набрал 35 очков.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал форвард Данило Галинари, на счету которого 24 очка.

Таким образом, «Оклахома» одержала четвёртую победу подряд. «Чикаго» потерпел пятое поражение в последних шести матчах.

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