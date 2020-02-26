Окленд, США, , 12:19 — REGNUM «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 112:94.

Самым результативным игроками матча стали форвард Де’Аарон Фокс и Харрисон Барнс из «Сакраменто», набравшие по 21 очку.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал форвард Маркис Крисс, на счету которого дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

Таким образом, «Сакраменто» одержали третью победу подряд. «Голден Стэйт» проиграл в седьмой раз кряду и находится на последнем, 30-м месте в НБА.

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