Лос-Анджелес, США, , 12:13 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 118:109.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 40 очков. В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал форвард Брэндон Ингрэм, на счету которого 34 очка.

Таким образом, «Лейкерс» одержали шестую победу подряд. «Пеликанс» прервали серию из двух побед.

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