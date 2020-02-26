Москва, , 11:49 — REGNUM Чувашская легкоатлетка Анжелика Сидорова, которая также представляет Москву, выиграла чемпионат страны в прыжках с шестом, показав в сезоне лучший мировой результат. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минспорта Чувашии.

Анжелика Сидорова стала чемпионом России по легкой атлетике в помещении, который проходит в 50-й раз. Она преодолела планку на высоте 4,92 метров и показала лучший результат сезона в мире. На втором месте — Полина Кнороз из Санкт-Петербурга с результатом 4,65 метров. Бронзовую медаль получила Ангелина Жук-Краснова из Иркутской области, которая показала 4,6 метров.

Напомним, Анжелика Сидорова является чемпионкой Европы и мира в прыжках с шестом. Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году она выиграла в Катаре соревнования в прыжках с шестом на чемпионате мира, вернув через шесть лет «золото» России. За эту победу из бюджета Чувашии спортсменка получила 120 тыс. рублей премии, также в течение года она будет получать 10 тыс. рублей премии ежемесячно.

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Главный легкоатлетический старт зимнего сезона в России проходит в манеже ЦСКА. Чувашию представляют 12 спортсменов. Соревнования завершатся 27 февраля.