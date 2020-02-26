Торонто, Канада, , 11:41 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 108:97.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 22 очка. Кроме того, форвард Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 19 очков и 19 подборов.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Паскаль Сиакам, на счету которого 22 очка.

Таким образом, «Милуоки» одержал четвёртую победу подряд. «Торонто» прервал серию из двух побед.

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