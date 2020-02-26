Милан, Италия, , 11:31 — REGNUM Миланский «Интер» намерен купить форварда лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает портал FC Inter News.

Отмечается, представители «Интера» начали переговоры с 30-летним футболистом, действующий контракт которого с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, Обамеянг играет за «Арсенал» с 2018 года. В текущем сезоне он провел матчей в чемпионате Англии и Лиге Европы, в которых забил 19 голов.

Ранее Обамеянг выступал за такие клубы, как «Дижон», «Лилль», «Монако», «Сент-Этьен» и дортмундская «Боруссия».

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