Уфа, , 11:32 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» подтвердил статус самой музыкальной команды российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба уфимского футбольного клуба.

По сообщению пресс-службы клуба, в настоящее время спортсмены ФК «Уфа» находятся на учебно-тренировочных сборах в Испании.

Там они не только проходят подготовку к соревнованиям, но и творчески развиваются. Отмечается, что спортсмены создали музыкальную группу и поздравили мужчин с Днем защитника Отечества.

Шесть футболистов спели итальянскую народную песню Bella Ciao, кроме этого во время выступления они исполняли танец.

Напомним, что ранее спортсмены ФК «Уфа» снимали видео и исполняли песни отечественных артистов. Песня «Белая река» Юрия Шевчука и группы «ДДТ» стала неофициальным гимном уфимского футбольного клуба.

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