Москва, , 11:23 — REGNUM Президентом Федерации хоккея на траве России избран Андрей Кананин. Об этом 26 февраля сообщает ТАСС.

Отмечается, что выборы прошли 25 февраля. В них приняли участие 40 делегатов от 11 регионов.

На должность главы ФХТР претендовали три кандидата: Игорь Шишков, Игорь Богородов и Андрей Кананин. При этом Шишков снял свою кандидатуру в пользу Богородова, но победу одержал Кананин, набравший 27 голосов.

На посту президента ФХТР Кананин сменил Николая Александрова, который возглавлял организацию с ноября 2014 года. В декабре 2019 года Александров был отправлен на два месяца в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате.