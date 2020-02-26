Нью-Йорк, США, , 11:02 — REGNUM Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 26 февраля сообщается на сайте лиги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Панарин забросил шайбу отдал результативную передачу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3). Он продлил свою результативную серию до 10 матчей.

Таким образом, Панарин стал первым в XXI веке игроком, у которого две такие серии в дебютном сезоне за клуб. В последний раз 10-матчевая результативная серия в дебютном сезоне была у нападающего Уэйна Гретцки в сезоне 1996/97.

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