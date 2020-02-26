Анахайм, США, , 10:00 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Анахайма» дубль оформил нападающий Сонни Милано. Ещё по шайбе забросили Николя Делорье и Адам Хенрик.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились Тайлер Эннис, Леон Драйзайтль и Андреас Атанасиу. Форвард Коннор Макдэвид отдал три результативные передачи.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 58 очков после 63 матчей. «Эдмонтон» идёт на 14-м месте с 74 очками после 63 игр.

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