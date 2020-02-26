Детройт, США, , 09:44 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Нью-Джерси» российский нападающий Никита Гусев отметился голом и результативной передачей. Также шайбы забросили Джоуи Андерсон, Йеспер Братт и Кайл Палмьери.

В составе «Детройта» единственный точный бросок на счету форварда Валттери Фильппулы.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 60 очков после 62 матчей. «Детройт» идёт на 31-м месте с 34 очками после 65 игр.

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