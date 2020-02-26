Бостон, США, , 09:39 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Калгари» по дублю оформили нападающие Шон Монахан и Микаэль Баклунд. Ещё одну шайбу забросил Мэттью Ткачук.

В составе «Бостона» точными бросками отметились форварды Брэд Маршан и Крис Вагнер.

Отметим, что «Бостон» проиграл второй матч подряд. 23 февраля команда потерпела разгромное поражение от «Ванкувера» со счётом 3:9.

На сегодняшний день «Калгари» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 72 очка после 64 матчей. «Бостон» идёт на первом месте с 90 очками после 64 игр.

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