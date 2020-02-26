Роли, США, , 09:32 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Далласа» российский нападающий Денис Гурьянов отметился голом и результативной передачей. Также шайбы забросили Тайлер Сегин, Роопе Хинц и Джейсон Дикинсон.

В составе «Каролины» точным броском отметился форвард Себастьян Ахо после передачи Андрея Свечникова.

На сегодняшний день «Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 80 очков после 63 матчей. «Каролина» идёт на 13-м месте с 74 очками после 62 игр.

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