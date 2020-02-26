Махачкала, , 10:11 — REGNUM Открытый чемпионат Дагестана по ледолазанию прошел в Хунзахском районе республики, на естественных водопадах «Матлас». В соревнованиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 85 спортсменов со всей России, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

В течение трех дней участники чемпионата в составе 23 команд покоряли тридцатиметровые замерзшие водопады. К соревнованиям были допущены спортсмены из общественных организаций туристской и альпинистской направленности, воинских подразделений, студенческих спасательных отрядов, поисково-спасательных служб и отрядов, туристских клубов.

Впервые среди участников чемпионата Дагестана были команды из Москвы, Ставрополя, Краснодара, Ессентуков и других городов России. По словам организаторов, многие участники покоряют ледяные вершины уже не в первый раз.

По итогам чемпионата были определены сильнейшие в личном и общекомандном зачетах в двух направлениях: лазание на скорость и лазание на трудность. Победителей и призеров соревнований наградили медалями, кубками, грамотами и памятными подарками.