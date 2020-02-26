Нью-Йорк, США, , 09:27 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Рейнджерс» российский нападающий Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей. Также шайбы забросили Грег Маккегг, Бретт Хайден и Мика Зибанежад.

В составе «Айлендерс» точными бросками отметились форварды Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле и Брок Нельсон.

Отметим, что российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 42 броска из 45 по своим воротам.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 16-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 72 очка после 62 матчей. «Айлендерс» идут на девятом месте с 77 очками после 62 игр.

Читайте также: Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»