Тампа, США, , 09:19 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Джон Таварес, ещё по шайбе забросили Джейк Маззин и Вильям Нюландер.

В составе «Тампы» точными бросками отметились форварды Никита Кучеров, Патрик Марун и Янни Гурд.

На сегодняшний день «Торонто» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 74 очка после 64 матчей. «Тампа» идёт на второом месте с 85 очками после 63 игр.

Читайте также: «Коламбус» одержал победу над «Оттавой» в матче НХЛ