Лондон, , 09:10 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над лондонским «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Баварии» дубль оформил полузащитник Серж Гнабри (на 51-й и 54-й минутах) после передач нападающего Роберта Левандовски. А на 76-й минуте Левандовски отличился сам, доведя счёт до разгромного.

Ответный матч состоится 18 марта в Мюнхене.

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