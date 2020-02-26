Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Команда «Вашингтон Кэпиталз» одолела в серии буллитов «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), основное время матча закончилось со счетом 3:3.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» по шайбе забили Александр Овечкин, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй, за гостей отличились Николай Элерс, Кайл Коннор и Марк Шайфли.

Российский защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами. В серии буллитов благодаря решающему точному броску Овечкина сильнее оказался «Вашингтон».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в матче с «Нью-Джерси» (2:3) Овечкин забросил свою 700-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Он занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров истории лиги.

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поздравил Овечкина с достижением и пожелал дальнейших успехов, назвав его Русской Машиной.

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