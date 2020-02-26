Петропавловск-Камчатский, , 05:05 — REGNUM 11 каюров выйдут на старт в гонке «Берингия — 2020» на Камчатке. Участников должно было быть больше, но четверо каюров сняли свои упряжки с пробега до начала соревнований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

На старт «Берингии — 2020» выйдут 11 каюров Пресс-служба правительства Камчатки

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«Первым снял свою упряжку московский каюр Юрий Горюнов. Его собаки участвовали в гонке «Волга квест». Как рассказал Юрий, они оказались не готовы к таким нагрузкам, и он принял решение снять собак с соревнований — после волжской гонки они должны отдохнуть. Также после участия в «Волга квест» снял упряжку с «Берингии» Василий Демченко, по тем же причинам», — рассказали в оргкомитете гонки.

Каюр Юлия Савченко, дочь самого титулованного каюра «Берингии» Андрея Притчина, во время участия в гонке «Казачий путь» получила травму и не может принимать участие в соревнованиях. Несколько собак каюра Валерия Бизяева в то время, пока хозяин был с воспитанниками на детской гонке «Дюлин», подрались в питомнике и получили травмы.

Таким образом по разным причинам из гонки ещё до старта выбыли четверо участников. Все остальные, 11 каюров, готовы к старту.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке наградили победителей детской гонки «Дюлин». Главные призы — щенков хаски — вручил юным каюрам губернатор Камчатки Владимир Илюхин.