Петропавловск-Камчатский, , 04:41 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин вручил награды победителям детской гонки на собачьих упряжках «Дюлин». Эти соревнования всегда входят в программу масштабной традиционной гонки на собачьих упряжках на Камчатке «Берингия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин вручил главные призы в детской гонке Дюлин — щенков хаски — победителям. Пресс-служба правительства Камчатки

В этом году в детской гонке приняли участие 67 юных каюров. С первой гонки, состоявшейся в 2014 году, количество участников увеличилось в 4 раза.

Главным призом в каждой дисциплине был породистый щенок хаски. Первым свой пушистый приз получил Илья Дубовик в номинации «Детская нарта спринт две собаки» с 7 до 11 лет. В той же номинации лидером стал Даниил Березань. В номинации «нарта спринт 4 собаки» победителем стал Данила Тузов.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев высказал мнение о том, что «Берингии» нужно обязательно помогать — гонку знает уже весь мир, она стала настоящим брендом Камчатки.