Берлин, , 01:36 — REGNUM В Берлине с 26 февраля по 1 марта пройдёт предолимпийский чемпионат мира по велоспорту на треке.

На 117-м в истории велоспорта чемпионате будут разыграны 20 комплектов наград, а также финальные очки в олимпийский рейтинг, на основании которого будут определяться квоты для участия в Олимпиаде в Токио.

Всего в заездах будут участвовать около 400 спортсменов из 46 стран. В состав женской российской сборной входят: Дарья Шмелёва, Анастасия Войнова, Екатерина Роговая, Наталья Антонова, Анастасия Чулкова, Тамара Дронова, Диана Климова и Мария Новолодская. В мужской сборной России: Никита Берсенев, Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Александр Шарапов, Александр Дубченко, Александр Евтушенко, Лев Гонов, Виктор Манаков, Шейн Перкинс, Андрей Сазанов, Иван Смирнов, Кирилл Свешников, Глеб Спица и Павел Якушевский.

Напомним, на чемпионат мира 2019 года по велотреку, который проходил в польском Прушкове, сборная России выиграла одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды, что позволило в итоге стать седьмыми в медальном зачете.

Золото российской команде тогда завоевала Шмелёва, выигравшая гит. Также у неё была одна серебренная (вместе с Войновой в командном спринте) и бронзовая награда в кейрине. Бронзу в командном спринте среди мужчин взяли Якушевский, Дмитриев и Шарапов.

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