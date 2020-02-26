Ростов-на-Дону, , 01:01 — REGNUM Игроки женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» пока не смогли восстановиться после поражения от французского «Меца» в Лиге чемпионов, что сказалось на боеспособности команды. Так объяснил ничью с «Ладой» (Тольятти) главный тренер ростовчанок Амброс Мартин.

«Мы сражались не только против сильного соперника — на нас также давил наш прошлый результат. Это помешало уверенно сыграть и победить. Мы должны были заставить соперника сделать ошибку. По ходу игры нам не везло, но повезло в самом конце. Главное, что команда не теряла желание», — прокомментировал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что игра «Ростов-Дона» и «Лады» в рамках российского чемпионата завершилась вничью — 31:31. Ростовчанки сравняли счёт на последних секундах матча.

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