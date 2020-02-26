Ростов-на-Дону, , 00:39 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на домашней площадке вничью сыграл с «Ладой» (Тольятти) в рамках очередного тура российского чемпионата. В конце матча подопечные Амброса Мартина забили быстрый гол и сравняли счёт с оппонентками — 31:31, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

Наибольшим количеством забитых мячей в ворота «Лады» отметились Виктория Борщенко, забившая семь голов, а также Лоис Аббинг и Ярослава Фролова, на счету которых по шесть точных бросков. Стоит отметить, что предыдущую встречу в рамках чемпионата России, которая прошла в Тольятти 6 ноября 2019 года, подопечные Мартина выиграли со счётом 27:20.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ростов-Дон» является лидером турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Ближайшие преследователи — «Лада» (35 очков) и столичный ЦСКА (32 очка).