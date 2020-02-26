26 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

Все эти мощные минусы, накапливавшиеся в белорусском хоккее годами, привели к тому же, что и в футболе – национальному позору. А что, разве в других отраслях ситуация лучше? В сельском хозяйстве, в промышленности? Нет. Несмотря на многомиллиардные дотации из России, страна загнивает. В самом прямом смысле этого слова.

Юрий Баранчик, , 09:42 — REGNUM За два тура до конца чемпионата КХЛ минское «Динамо» занимает последнее место в лиге. Сократить отставание от рижского «Динамо», которое на 4 очка опережает минский клуб, будет достаточно трудно. Но, собственно говоря, никакой трагедии в происходящем нет, так как к этому дело шло достаточно давно.

Вратарь Hcdinamo.by

Основных причин плачевного положения дел в белорусском хоккее три. Первое — кадровая чехарда. Она касается и тех, кто курирует хоккей в республике, и тренерского состава, и самих хоккеистов. Ставка делается не на профессионалов, а на доверенных лиц, которые не имеют к профессиональному хоккею никакого отношения.

Практика назначения кураторов из правительства и банков за колхозами, не работает не только в сельском хозяйстве, но и в такой «тонкой сфере», как хоккей.

Вторая причина — некомпетентное вмешательство в тренировочный процесс, который был отлажен на протяжении десятилетий. БССР славилась двумя клубами — минским «Динамо» и минской «Юностью».

Именно традиции минской школы хоккея привели к тому, что в конце 90-х сборная Белоруссии смогла прыгнуть выше головы и, с учетом большого количества возрастных игроков, провела несколько совершенно фантастических матчей. Вершиной которых стала победа в четвертьфинале Олимпийских игр 2002 года над сборной Швеции со счетом 4:3, благодаря фантастическому голу с середины поля Владимира Копотя в ворота легендарного вратаря Тре Крунур Томи Сало.

Игроки минского «Динамо» Hcdinamo.by

Несмотря на строительство с фанфарами большого количества хоккейных закрытых арен, процесс пошел на спад. И обнаружилась «удивительная вещь» — главное не «железо», а люди. А вот люди отказывались творить в душной и затхлой белорусской атмосфере, которая коснулась даже спорта.

Но ведь аналогичные вещи в 90-х стали происходить и в белорусской науке и культуре. Распад единого научного и культурного пространства привел к тому, что пропала подпитка белорусских научных и культурных школ, которые были созданы до и после войны учеными и гуманитариями из России.

Не надо забывать, что математическая и физическая школы были созданы в послевоенной Белоруссии выходцами из Москвы и Ленинграда. Музыкальная — аналогично. Так, в частности, в Минске преподавали ученики Рахманинова. И феномен Владимира Мулявина — русского человека, который поднял белорусскую культуру на мировую высоту — только один из тысяч.

Третья причина — это ставка на варягов, а не на развитие собственной хоккейной школы. Хоккей — это мужская игра. И играя в нее, надо быть патриотом города, страны. Нельзя просто нацепить новую спортивную вышиванку, перейти на мову и стать патриотом, после чего биться всерьез с другим парнями на хоккейной площадке. Даже для граждан Белоруссии, которые играют за минское «Динамо», а что говорить о варягах?

Болельщики минского «Динамо» Hcdinamo.by

Деньги — тоже фактор. Хотя и вторичный, но долги по зарплате, перебои с финансированием, проблема с выступлением в КХЛ в следующем сезоне — это также наложило свой отпечаток на микроклимат в команде. А что, президентский спортивный клуб не может на достойном для КХЛ уровне финансировать единственный крупный белорусский клуб?

Все эти мощные минусы, накапливавшиеся в белорусском хоккее годами, привели к тому же, что и в футболе — национальному позору. А что, разве в других отраслях ситуация лучше? В сельском хозяйстве, в промышленности? Нет. Несмотря на многомиллиардные дотации из России, страна загнивает. В самом прямом смысле этого слова.

А чтобы скрыть этот процесс, его пытаются припудрить вышиваночными глупостями, мовными разговорами и «укреплением евро-атлантической солидарности». Страна потеряла уже почти 10% населения по сравнению с советской эпохой, и это тоже свидетельствует о положении дел в республике. Конечно, это не 25%, как в среднем в странах Прибалтики и на Украине. Но это тоже свидетельство качества управления страной.