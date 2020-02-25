Хараре, , 22:24 — REGNUM Конфедерация африканского футбола (CAF) запретила Зимбабве принимать футбольные матчи в рамках международных турниров, 25 февраля сообщает Bloomberg.

В африканской стране есть три стадиона, предназначенных для международных турниров — Барбурфилдс, Мандава и Национальный стадион в Хараре. Все они были признаны несоответствующими международным правилам.

Зимбабвийская футбольная ассоциация (ZIFA) уже заявила, что потребовала от стадионов устранения нарушений и намерена добиваться повторной проверки CAF.

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