Турин, Италия, , 22:09 — REGNUM Один из центральных матчей чемпионата Италии по футболу, между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером», пройдет без зрителей — такое решение было принято властями во вторник, 25 февраля, в связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом.

Также без зрителей пройдет и еще несколько матчей ближайшего тура национального первенства — тех, где в роли хозяев выступают команды из северных регионов страны, в которых выявлено больше случаев коронавируса: в Удине, Милане, Парме и Сассуоло.

Кроме того, при пустых трибунах пройдет матч Лиги Европы между миланским «Интером» и «Лудогорцем».

По данным властей, к настоящему моменту коронавирусом в Италии заболели 322 человека, умерли — 11. Больше всего заболевших и умерших — в регионе Ломбардия (Милан). Также заболевшие есть в Венето (Венеция), Эмилье-Романье (Болонья), Пьемонте (Турин), Лацио (Рим), Лигурии (Генуя), на Сицилии, а также в небольшом северном регионе Альто-Адидже.

В населенных пунктах, где были зафиксированы случаи коронавируса, приостановлено проведение публичных мероприятий, не работают школы, местных жителей просят по возможности оставаться дома.