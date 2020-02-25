Рим, , 21:57 — REGNUM Власти Италии не собираются отменять спортивные мероприятия, в частности — футбольные матчи, в тех регионах, где не было зафиксировано случаев коронавируса, заявил во вторник, 25 февраля, министр спорта Винченцо Спадафора.

Власти внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости расширят нынешние ограничения, отметил он.

Следует подумать о том, чтобы в тех регионах, где уже фиксировались случаи коронавируса, проводить матчи без зрителей, добавил также Спадафора.

По данным властей, к настоящему моменту заболели 322 человека, умерли — 11. Больше всего заболевших и умерших — в регионе Ломбардия (Милан). Также заболевшие есть в Венето (Венеция), Эмилье-Романье (Болонья), Пьемонте (Турин), Лацио (Рим), Лигурии (Генуя), на Сицилии, а также в небольшом северном регионе Альто-Адидже.

В населенных пунктах, где были зафиксированы случаи коронавируса, приостановлено проведение публичных мероприятий, не работают школы, местных жителей просят по возможности оставаться дома.