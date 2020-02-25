Ньон, Швейцария, , 20:25 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА) не исключает отмены матчей чемпионата Европы по футболу из-за коронавируса и ожидает рекомендаций каждой конкретной страны. Об этом заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува в связи со вспышкой заболевания в Италии.

На данный момент еще нет понимания, затронет ли эпидемия Евро-2020, матчи которого начнутся в июне. Напомним, Петербург стал единственным из российских городов, который примет чемпионат. Несколько игр турнира запланированы и в Риме.

В Италии уже отменили несколько матчей Серии А, хотя в самом Риме пока нет заболевших. Всего в Италии зафиксировано около 260 случаев заболевания коронавирусом.

«Мы пока находимся в режиме ожидания. Мы мониторим страну за страной, и футбол должен будет следовать указанием каждой конкретной страны», — цитирует вице-президента УЕФА Rai Sport.

«Путь футболу будет закрыт только в случае, если обстановка ухудшится», — подчеркнул Ува.