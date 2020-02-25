Ростов-на-Дону, , 14:35 — REGNUM Президент Европейской гандбольной федерации Михаэль Видерер, прибывший в Ростов-на-Дону на матч между местным клубом и французским «Мецем» (24:29), назвал условия для развития ростовской команды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информполитики.

По его словам, «Ростов-Дону» необходима гандбольная арена, достойная проведения матчей Лиги чемпионов. Чтобы клуб имел возможность зарабатывать и развиваться, требуется не менее 6 тыс. зрительских мест.

ИА REGNUM напоминает, что гандбольные клубы Ростовской области в 2020 году получат почти 100 млн рублей. Ранее донской губернатор Василий Голубев сообщил, что строительство гандбол-арены и реконструкция Дворца спорта в Ростове-на-Дону власти завершат в 2023 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Гандбольные клубы Ростовской области получат почти 100 млн рублей